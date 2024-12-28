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ربيعة يعود لقيادة دفاع الأهلي أمام إنبي - أخبار كلمتك

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ربيعة يعود لقيادة دفاع الأهلي أمام إنبي - أخبار كلمتك

ربيعة يعود لقيادة دفاع الأهلي أمام إنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:50 صباحاً - قال مصدر داخل الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الأهلي اقترب من العودة إلى قيادة دفاع الفريق في  مباراة انبي بعد غد الإثنين وذلك على حساب ياسر إبراهيم الذي يعود إلى مقاعد البدلاء. 

ويستعد النادي الأهلي لسفر رضا سليم لاعب الفريق إلي النمسا بنسبة كبيرة لإجراء عملية جراحية لعلاج القطع الجزئي بالغضروف الخارجي بالركبة اليسرى. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة انبي المقرر لها بعد غد الاثنين. 

ويختتم غدا الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة انبي بعد غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي أمس الأول على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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