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الرياضة - 11:56 - أجواء أوروبية.. كيف تؤثر نوة رأس السنة في الإسكندرية؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:56 - أجواء أوروبية.. كيف تؤثر نوة رأس السنة في الإسكندرية؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - أجواء أوروبية.. كيف تؤثر نوة رأس السنة في الإسكندرية؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - نوة رأس السنة.. تستعد محافظة الإسكندرية والسواحل الساحلية لاستقبال نوة رأس السنة، المتوقع قدومها خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع نهاية العام الجاري، لتشهد عروس البحر المتوسط أجواء أوروبية قارسة.

نوة رأس السنة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص نوة رأس السنة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد نوة رأس السنة

وتأتي نوة رأس السنة على الإسكندرية والمحافظات الساحلية، في الأسبوع الأول من العام الجديد، ومن المقرر أن تضرب البحر المتوسط، يوم الخميس الموافق 2 يناير، وتستمر لمدة 4 أيام.

نوة رأس السنة

نوة رأس السنة في الإسكندرية

وتحمل نوة رأس السنة على السواحل الساحلية والإسكندرية نشاط رياح، بالإضافة إلى سقوط أمطار غزيرة، وبالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، لتعم موجة صقيع على جميع الأنحاء.

سبب تسمية نوة رأس السنة بهذا الإسم

وسميت نوة رأس السنة بهذا الاسم، بسبب قدومها في بداية العام الجديد على البحر المتوسط، لتضرب الإسكندرية والمحافظات الساحلية المطلة عليه.

نوة رأس السنة

نوة رأس السنة 2024

وتهب نوة رأس السنة الميلادية على الإسكندرية، بحالة من التقلبات الجوية، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من الطقس السيء، وأجواء شتوية قارسة، مع زيادة فرص سقوط الأمطار الغزيرة.

ويسود في الإسكندرية طقس ممطر وغائم في أغلب الأوقات، وترتفع معدلات الرطوبة إلى 58% والرياح إلى 31 كيلو في الساعة، وتوقعات سقوط أمطار بنسبة 45%، بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 07 لـ 09 درجة مئوية.

نوة رأس السنة

نوة رأس السنة بالإسكندرية

ورفعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، درجات الاستعداد في ظل ما تشهده المحافظة من تقلبات جوية واستقبال النوة القادمة، نوة «رأس السنة».

وأصدر اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عددًا من التعليمات التشغيلية التي تهدف إلى المحافظة على الأفراد والممتلكات في ظل التقلبات الجوية.

نوة رأس السنة

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لأطقم الإنقاذ والغطس وللقاطرات والوحدات البحرية ومنشآت الإطفاء ومعدات مكافحة الحريق وحصر العطب والمرور على شبكات صرف المطر بالطرق وأسطح المباني بالميناء والتأكد من صلاحيتها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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