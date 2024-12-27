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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة نيرعام الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة نيرعام الإسرائيلية - أخبار كلمتك

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة نيرعام الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، أنه تم رصد صاروخ تم إطلاقه من شمال قطاع غزة نحو مستوطنة نير عام، وقد سقط الصاروخ في منطقة مفتوحة.

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على مستوطنة نير عام

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلت قناة كان، أنه بعد صافرة الإنذار في "غلاف غزة": سقوط قذيفة أطلقت من شمالي القطاع في منطقة مفتوحة

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد نقلت عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية  قولهم فى وقت سابق اليوم:"ان عملية الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة تتعثر".

وأكد ضباط الاستخبارات في تصريحات لصحيفة " هآرتس" العبرية، أن نسبة استعادة حماس ذراعها العسكرية مرتفعة.

ضباط بجيش الاحتلال يديرون عملية تدمير ممنهجة بالقطاع

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إلى أن "ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يديرون عملية تدمير ممنهجة بغزة لعرقلة أو منع الفلسطينيين من العودة إلى المدن المدمرة".

أزمة قوى بشرية فى جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأكدت الصحيفة" ان استمرار الحرب في غزة يؤدي إلى أزمة في القوى البشرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومئات الضباط أنهوا خدمتهم أخيرا.

وقالت هآرتس، أن "وحدات احتياط كثيرة في الجيش الإسرائيلي أكدت، أن معدل الالتزام بأوامر التجنيد تقلص إلى 60%.

وكان صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشارت في تقرير لها عن حرب غزة نشر اليوم، إلى أن إسرائيل اعتمدت أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين، وفشلت بشكل في إجراء مراجعات بعد الضربات للأضرار التي تلحق بالمدنيين.
 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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