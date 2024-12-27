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متفوقا على الأهلي، العين يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل ناد بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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متفوقا على الأهلي، العين يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل ناد بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

متفوقا على الأهلي، العين يفوز بجائزة جلوب سوكر لأفضل ناد بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - فاز نادي العين الإماراتي بجائزة دبي جلوب سوكر، لأفضل ناد في الشرق الأوسط، تتويجًا لمسيرته الرائعة خلال عام 2024.

العين يتفوق على الأهلي المصري والهلال السعودي والنصر

ونافس العين أندية الأهلي المصري والهلال السعودي والنصر السعودي، قبل أن يتوج في النهاية بالجائزة، التي تم الإعلان عنها مساء اليوم خلال حفل جلوب سوكر في دبي.

وحقق العين الإماراتي لقب دوري أبطال آسيا، على حساب يوكوهاما إف مارينوس الياباني، وهو لقبه الثاني في المسابقة القارية بعد نسخة 2003.

وتأهل الفريق الإماراتي إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، متجاوزا أوكلاند سيتي النيوزيلندي، قبل الهزيمة أمام الأهلي المصري.

وتعتمد اللجنة المنظمة لجوائز جلوب سوكر على تصويت الجماهير بنسبة 20% لاختيار الفائزين بجوائز النسخة الحالية، بينما تبقى نسبة 80% من تحديد هوية الفائزين متروكًا للجنة التحكيم، التي رجحت فوز العين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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