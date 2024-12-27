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جلوب سوكر، جيسوس يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 - أخبار كلمتك

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جلوب سوكر، جيسوس يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 - أخبار كلمتك

جلوب سوكر، جيسوس يفوز بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - فاز البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024 في حفل جوائز جلوب سوكر.

وتسلم جيسوس الجائزة في الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة بمدينة دبي الإماراتية، من تنظيم مجلس دبي الرياضي.

أرقام جيسوس في 2024 وتعليقه على الجائزة 

وقال جيسوس في كلمته عقب تسلمه الجائزة: "أهنئ جلوب سوكر على هذا الحفل الجميل، كما أهنئ كل المرشحين للجوائز المختلفة".

وأضاف: "شكرًا على الجائزة الفردية التي فزت بها، لكن فريق الهلال وراء هذه الجائزة، ففي موسم 2023-2024 كان أفضل فريق في الشرق الأوسط، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتحقيق 34 فوزًا متتاليًا".

وقاد جيسوس الهلال لتحقيق 4 بطولات في 2024، الدوري السعودي للمحترفين، كأس الملك، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر المحلي، فيم فشل المدرب البرتغالي فقط في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وتحت قيادة جيسوس، وصل الهلال إلى 57 مباراة محلية متتالية بلا خسارة في إنجاز قياسي لنادٍ سعودي عبر التاريخ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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