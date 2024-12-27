وزير الخارجية يشارك في حفل ختام البرنامج التدريبي حول مُكافحة التهديدات العابرة للحدود - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:41 مساءً - شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٧ ديسمبر، في حفل ختام البرنامج التدريبي الذي نظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام «CCCPA» التابع لـوزارة الخارجية المصرية في تشاد.

وجاء ذلك بالتعاون مع وزارتي الأمن والهجرة والعدل وحقوق الإنسان التشادية حول مُكافحة التهديدات العابرة للحدود، والتركيز على مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وحضر حفل الختام من الجانب التشادي السيد عبد الرحمن غلام الله وزير الشئون الخارجية، والسيد الجنرال على أحمد أغبش وزير الأمن والهجرة.

أشار الوزير عبد العاطي في كلمته إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي الذي يعقد لأول مرة في دولة تشاد بهدف تعزيز قدرات الكوادر الوطنية التشادية المعنية بموضوعات إدارة الحدود والهجرة والنزوح ومُكافحة التهديدات العابرة للحدود، مؤكدًا على حرص مصر على نقل الخبرات ودعم قدرات المؤسسات التشادية في مختلف المجالات، وتعزيز الصمود في مواجهة الأعداد المتزايدة للنازحين بسبب النزاعات أو الأنشطة الإرهابية أو الأوضاع الإنسانية خاصة في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على كل من مصر وتشاد، خاصة مع كونهما من أكثر الدول استقبالًا للنازحين من دولة السودان.

وأكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الإقليمي لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها مصر في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على المستويات الإقليمية والدولية، والتي تسعى لتشاركها مع الدول الإفريقية الشقيقة.

كما شدد على أهمية توثيق التعاون بين مصر وتشاد لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز أطر التعاون المتبادلة لتحقيق تطلعات الشعبين نحو التنمية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التدريبي يعد نموذجًا للتعاون الثنائي البناء بين البلدين، داعيًا للبناء على نجاحاته وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى.

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