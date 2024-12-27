الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - هل يرتفع سعر الذهب مع اقتراب رأس السنة الجديدة وزيادة الطلب لتقديم الهدايا؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - قبل عرض الحلقة 8 من مسلسل ساعته وتاريخه.. حنان سليمان لـ كلمتك: خايفة ومرعوبة | صور - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «الحوثي»: عدوان أمريكي بريطاني استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين في صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - «التنظيم والإدارة»: إتاحة الاستعلام عن نتيجة شغل وظائف إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

سلوفاكيا ترحب باستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل - أخبار كلمتك

وسائل إعلام حوثية: قصف أمريكي بريطاني يستهدف مقر الفرقة الأولى بصنعاء - أخبار كلمتك

وسائل إعلام حوثية: قصف أمريكي بريطاني يستهدف مقر الفرقة الأولى بصنعاء - أخبار كلمتك

وزير خارجية أمريكا يناقش مع أوكرانيا معلومات استخباراتية عن الحرب مع روسيا - أخبار كلمتك

وزير خارجية أمريكا يناقش مع أوكرانيا معلومات استخباراتية عن الحرب مع روسيا - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يتلقى صدمة قوية بتحديد مدة غياب ياسر الشهراني - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يتلقى صدمة قوية بتحديد مدة غياب ياسر الشهراني - أخبار كلمتك

سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

سليماني وزغبة يفتعلان أزمة كبيرة في شباب بلوزداد قبل مواجهة الأهلي - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أكاديمية الفنون 2024، استضافة 7 معارض ومشاركات في مهرجانات محلية ودولية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أكاديمية الفنون 2024، استضافة 7 معارض ومشاركات في مهرجانات محلية ودولية - أخبار كلمتك

أكاديمية الفنون 2024، استضافة 7 معارض ومشاركات في مهرجانات محلية ودولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - نظمت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة خلال عام 2024 عددًا من الأنشطة والفعاليات التي عززت مكانتها كمنارة للفنون والثقافة على المستويين المحلي والدولي. 

فعاليات أكاديمية الفنون في 2024  

ونظمت الأكاديمية 36 ورشة عمل تنوعت بين ورش مخصصة لتطوير ملف الجودة باعتباره أولوية رئيسية، وورش أخرى استهدفت تقديم خدمات تعليمية وفنية للطلاب والجمهور المهتمين بمختلف أشكال الفنون.

في إطار دعم الفنون البصرية، استضافت الأكاديمية 7 معارض متميزة في قاعاتها المختلفة، مثل قاعة مختار عبد الجواد وقاعة ثروت عكاشة. 

تضمنت هذه المعارض فعاليات بارزة مثل ملتقى عيون الدولي السابع للفنون التشكيلية تحت عنوان "لحظة"، ومعرض الصور الفوتوغرافية "رمضان في عيون فنان"، ومعرض "عاشق للجنوب"، مما أتاح مساحة للفنانين لعرض إبداعاتهم للجمهور.

وسعت الأكاديمية شبكة شراكاتها من خلال توقيع 9 بروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات رائدة، من بينها الجامعة البريطانية وجامعة بدر، إلى جانب شركات متخصصة في التكنولوجيا والإبداع. 

هذه الخطوات تعكس توجه الأكاديمية نحو تعزيز دورها كمؤسسة متجددة تنفتح على أحدث التطورات في مجال الفنون والتكنولوجيا.

وشاركت الأكاديمية في مهرجانات فنية محلية ودولية، مثل مهرجان المسرح العالمي في دورته الـ39، ومهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة، ومهرجان "أهالينا الصيفي" الذي نظمته وزارة الثقافة بمدينة هيها بالشرقية. 

كما شارك طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية في المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث حققوا إنجازًا مشرفًا بفوزهم بعشر جوائز متنوعة.

على صعيد المسابقات، تميز طلاب الأكاديمية بحصدهم درع التميز للعام الخامس على التوالي في مسابقة "إبداع"، إلى جانب 20 جائزة فردية. 

في مجال السينما، حيث فاز فيلم "بحر" من إنتاج المعهد العالي للسينما بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفيلم القصير بتونس، بينما حصل فيلم "فقه أمي" على جائزة أفضل فيلم بمهرجان بردية لسينما الومضة.

تميز طلاب المعهد العالي للباليه في نهائيات كأس العالم للرقص في دبي، كما شارك طلاب الأكاديمية في ملتقى نغم المسرح، محققين حضورًا بارزًا.

ضمن جهود دمج ذوي الهمم في المشهد الفني، نظمت الأكاديمية معرض "نغمات لونية"، الذي عرض أكثر من 40 لوحة أبدعها فنانون من ذوي الهمم. 

كما أنتجت الأكاديمية عرض العرائس "فرحة"، وهو الأول من نوعه المخصص للأطفال من ذوي الهمم، لطرح قضاياهم وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها. 

وشهد اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة فعاليات وورشًا فنية متنوعة أظهرت التزام الأكاديمية برعاية هذه الفئة ودمجها في المجتمع الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «بلوك».. حنان سليمان ضيف الحلقة 8 من مسلسل «ساعته وتاريخه» (صورة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق