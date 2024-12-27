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مشاهير العرب - قبل عرضه.. جيهان الشماشرجي تكشف عن شخصيتها في «سراب» | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. جيهان الشماشرجي تكشف عن شخصيتها في «سراب» | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. جيهان الشماشرجي تكشف عن شخصيتها في «سراب» | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:36 مساءً - شوقت الفنانة جيهان الشماشرجي، المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لعرض مسلسل «سراب» الذي تتعاون خلاله مع النجم نور النبوي، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وشاركت جيهان الشماشرجي، البوستر التشويقي لشخصيتها ضمن أحداث مسلسل «سراب» عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «جيهان الشماشرجي بشخصية نجلاء قريبا على منصة tod»>

تفاصيل مسلسل سراب

مسلسل سراب، ينتمي لفئة المسلسلات القصيرة، ويتكون من 10 حلقات، ومن إنتاج شركة S Productions، بالتعاون مع منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية.

أبطال مسلسل سراب

مسلسل سراب، يشارك في بطولته نخبة من أبرز الفنانين منهم، الفنان خالد النبوي، والفنانة يسرا اللوزي، ويتضمن طاقم العمل مجموعة مميزة من الفنانين مثل هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، ومحمد كيلاني، ومن إخراج أحمد خالد.

آخرأعمال جيهان الشماشرجي

والجديربالذكر، أن آخر أعمال جيهان الشماشرجي مشاركتها في فيلم «الهوى سلطان» الذي يعرض بدور العرض السينمائية في الوقت الحالي.

وتدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حول شاب وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وكيف أنها تتحول بسبب الهوى إلى علاقة حب، حيث تجسد منة شلبي شخصية فتاة تدعى «سارة»، وتعمل في مصلحة حكومية، بينما يجسد أحمد داود شخصية تدعى «علي»، وهو شاب محب للحياة والحب بشكل عام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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