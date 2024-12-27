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الأمن الروسي: إحباط تفجير سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في موسكو - أخبار كلمتك

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الأمن الروسي: إحباط تفجير سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في موسكو - أخبار كلمتك

الأمن الروسي: إحباط تفجير سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في موسكو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:21 مساءً -  أعلنت السلطات الأمنية الروسية، اليوم الجمعة، إحباط تفجير سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في العاصمة موسكو.

 

روسيا تغلق جميع مطارات موسكو الأربعة مؤقتا

في سياق متصل، أعلنت هيئة مراقبة الطيران في روسيا، في بيان صادر عنها أمس الخميس، عن إغلاق جميع مطارات موسكو الأربعة مؤقتا.

ويوم السبت الماضي، قالت السلطات في أوكرانيا، إن روسيا هاجمت البلاد بـ 113 طائرة مسيرة وأعلن الجيش الأوكراني، الانسحاب من مناطق في شرق البلاد.

 

روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية

 وفي السياق ذاته أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت  36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 3 مناطق في روسيا ومياه البحر الأسود، فيما سُمع دوي انفجارات قوية في كييف صباح الجمعة، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.

 

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية 

وجاء في البيان الروسي: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية”.

وتابع: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة، تم تدمير 16 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق البحر الأسود، و5 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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