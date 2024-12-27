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مركز الجزيرة للفنون يستضيف "ندوة فن العمارة" وحفل "رسالة سلام" (صور) - أخبار كلمتك

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مركز الجزيرة للفنون يستضيف "ندوة فن العمارة" وحفل "رسالة سلام" (صور) - أخبار كلمتك

مركز الجزيرة للفنون يستضيف "ندوة فن العمارة" وحفل "رسالة سلام" (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:21 مساءً - وسط أجواء شتوية دافئة، أقيمت مساء أمس أمسية نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية ونقابة المهندسين، بعنوان "فن العمارة.. وعمارة الفن"، والتي أقيمت بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك ضمن فعاليات أسبوع العمارة الذي تقيمه شعبة العمارة بنقابة المهندسين.

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شارك في الأمسية المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور علاء الباشا، وكيل الاتحاد الدولي لفن الفوتوغرافيا (FIAP) والدكتور أحمد الزيات رئيس مجلس شعبة العمارة بنقابة المهندسين.

حيث ناقش المتحدثون العلاقة بين العمارة والفنون وتأثيرها على الثقافة والمجتمع، ففي كلمته، تحدث د. أحمد الزيات عن فكرة إقامة "أسبوع العمارة"، موضحًا إقامة فعالياته بالعديد من المحافظات، بدأها من الإسكندرية وتنتقل لباقي بقاع الجمهورية لما يمثل التكامل بين فنون العمارة مع باقي الفنون الأخرى.

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سطوحي: عندما يُدرك المعماري دوره تُصبح العمارة فنًا

من جانبه استعرض المعماري حمدي السطوحي التعريفات المختلفة لمعنى العمارة من خلال العرض التوضيحي الذي قدمه، موضحًا أنه عندما يدرك المعماري الدور والمسئوليات المنوطة به تصبح عندئذ العمارة فنًا، مؤكدًا أن المعماري هو مُيسر دوره الرئيسي تحقيق حلم المجتمع. مستعرضًا بعض التجارب الإبداعية في توظيف الضوء الطبيعي لإضفاء أبعاد جمالية، تشكل ما يمكن وصفه بسيمفونية بصرية تجمع بين الفن والعمارة.

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قانوش: المعماري يستخدم نفس العناصر التي يستخدمها الفنان التشكيلي.

كما أكد الدكتور وليد قانوش أن البناء الفني على العموم يهدف إلى تحقيق التوازن والجمال ونقل الرسالة البصرية، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين الهندسة المعمارية وباقي الفنون، موضحًا أن المعماري حين يقوم بتصميم مبناه، فإنه يستعمل عناصر تصميمية لا تختلف عما يستخدمه النحات والفنان التشكيلي من عناصر: الوحدة والكتلة، موضحًا نماذج من أعمال كبار التشكيليين المصريين الذين تناولوا أبعادا هندسية في أعمالهم مثل: جاذبية سري، بيكار، حلمي التوني وراغب عياد.

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كما قدم الدكتور علاء الباشا عرضا توضيحيا يمثل فن التصوير الفوتوغرافي المعماري وارتباطه بالفنون التشكيلية وتطوراته منذ اكتشاف الحسن بن الهيثم لمفهوم (الغرفة المظلمة) ثم الصورة الفوتوغرافية المعمارية الأولى على يد جوزيف نايبس عام ١٨٢٦، وكذلك أولى الصور المعمارية في مصر والتي قام بتصويرها (فرنيه) عام ١٨٣٦ لمبنى الحرملك بالإسكندرية.. كما تناول العرض دور كاميرا التليفون المحمول في توثيق فنون العمارة وكذلك استعراض الفروق بين التصوير المعماري والعقاري.

وبعد الندوة، قدم الفنان الكبير انتصار عبد الفتاح سهرة مبهجة لجمهور فرقة "رسالة سلام" الكبير والذي امتلأت به حديقة مركز الجزيرة للفنون بمشاركة فرقة "كنعان" الفلسطينية للتراث.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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