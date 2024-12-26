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طريق بري بين البلدين، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزير البنية التحتية التشادي (صور) - أخبار كلمتك

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طريق بري بين البلدين، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزير البنية التحتية التشادي (صور) - أخبار كلمتك

طريق بري بين البلدين، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزير البنية التحتية التشادي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع "عزيز محمد صالح" وزير البنية التحتية لجمهورية تشاد اليوم خلال زيارته إلى العاصمة نجامينا.

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وحضر اللقاء ممثلين عن كبرى شركات القطاع العام والخاص المصري.  

أكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتشاد، مشددًا على حرص مصر على دعم جهود التنمية في تشاد من خلال تعزيز الاستثمارات ودعم المشروعات التنموية. 

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وأكد الوزير عبد العاطي استعداد الشركات المصرية ذات الخبرة العالية للمشاركة في تنفيذ مشروعات كبرى في تشاد في العديد من المجالات وفي مقدمتها البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة شبكات النقل والطرق والطاقة.

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كما أكد الوزير عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لإتمام الطريق البري بين مصر وتشاد، والمتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في التبادل التجاري بين البلدين، مرحبا بتوقيع البروتوكول المعني بدراسة وتنفيذ الطريق بين وزارة البنية التحتية وشركة المقاولون العرب خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن العديد من شركات المقاولات المصرية تتطلع لزيادة أعمالها في تنفيذ المشروعات التنموية في تشاد، مثمنًا المشروعات التي تم تنفيذها من قبل شركة "المقاولون العرب"، ومن بينها مبنى وزارة خارجية التشادي الجديد ومقر فرع جامعة الإسكندرية بتشاد، فضلًا عن تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والكباري بكافة أنحاء البلاد.

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ودار نقاش مطول بين ممثلى الشركات المصرية ووزير البنية التحتية التشادي حول سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة لبحث مشروعات محددة وإيجاد فرص للاستثمار، فضلًا عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات التنموية في مصر والتعرف عن قرب على الإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص المصري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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