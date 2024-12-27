فاعل خير يتكفل بإجراء عملية جراحية لطفلة دار المناصرة بأبين - أخبار كلمتك

تكفل أحد فاعلي الخير بإجراء عملية جراحية _ إنسداد فتحة الشرج _ للطفلة "مريم محمد رشاد الكور" _ ذات الـ(10) أشهر من قرية "المناصرة" الواقعة مابين محافظتي لحج و أبين _ على حسابه الشخصي بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن .

حيث أجرى لها الفريق الطبي العملية مساء أمس الخميس وتكللت بالنجاح .

جاء ذلك تجاوباً مع مناشدة أسرة الطفلة "مريم الكور" ونداء مركز أبين الإعلامي ومبادرة "تراحم" الإنسانية الذي نُشر يوم الأحد الماضي .

*مخلفاً لهذا الفعل الخيري فرحة لاتوصف في نفوس والد ووالدة وأسرة الطفلة "مريم الكور" التي ترجمها والدها بدموع الفرح ..!!*

أسرة الطفلة وكذلك المركز والمبادرة يتقدمون بجزيل الشكر والتقدير لفاعل الخير، سائلين الله عزوجل أن يجزيه على ماقدمه من دعم سخي لعلاج الطفلة خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يقيه كل سوء ومكروه .

نظير كندح