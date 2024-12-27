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فاعل خير يتكفل بإجراء عملية جراحية لطفلة دار المناصرة بأبين - أخبار كلمتك

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فاعل خير يتكفل بإجراء عملية جراحية لطفلة دار المناصرة بأبين - أخبار كلمتك

فاعل خير يتكفل بإجراء عملية جراحية لطفلة دار المناصرة بأبين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:23 مساءً - كلمتك/خاص:

تكفل أحد فاعلي الخير بإجراء عملية جراحية _ إنسداد فتحة الشرج _ للطفلة "مريم محمد رشاد الكور" _ ذات الـ(10) أشهر من قرية "المناصرة" الواقعة مابين محافظتي لحج و أبين _ على حسابه الشخصي بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن .

حيث أجرى لها الفريق الطبي العملية مساء أمس الخميس وتكللت بالنجاح .

جاء ذلك تجاوباً مع مناشدة أسرة الطفلة "مريم الكور" ونداء مركز أبين الإعلامي ومبادرة "تراحم" الإنسانية الذي نُشر يوم الأحد الماضي .

*مخلفاً لهذا الفعل الخيري فرحة لاتوصف في نفوس والد ووالدة وأسرة الطفلة "مريم الكور" التي ترجمها والدها بدموع الفرح ..!!*

أسرة الطفلة وكذلك المركز والمبادرة يتقدمون بجزيل الشكر والتقدير لفاعل الخير، سائلين الله عزوجل أن يجزيه على ماقدمه من دعم سخي لعلاج الطفلة خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يقيه كل سوء ومكروه .

نظير كندح

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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