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مشاهير العرب - 31 يناير.. أصالة تستعد لحفلها في قطربأغنية «سوريا جنة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 31 يناير.. أصالة تستعد لحفلها في قطربأغنية «سوريا جنة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 31 يناير.. أصالة تستعد لحفلها في قطربأغنية «سوريا جنة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 31 يناير.. أصالة تستعد لحفلها في قطربأغنية «سوريا جنة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 31 يناير.. أصالة تستعد لحفلها في قطربأغنية «سوريا جنة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - تستعد الفنانة السورية أصالة نصري، لإحياء حفلها الغنائي القادم في قطر، والذي من المفترض أن تقدم خلاله باقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة المنظمة لحفل أصالة في قطر عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل حفلها في قطر، قائلة: «استعدوا لتجربة موسيقية استثنائية مع أيقونة الشرق أصالة نصري، حيث الإحساس يلتقي بالإبداع في حفل سيضيء سماء الدوحة، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، 31 يناير 2025.

آخر أعمال أصالة

ومن ناحية أخرى، تعيش أصالة حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها مؤخرا التي تحمل اسم «سوريا جنة» التي تضامنت من خلالها مع سوريا.

وأغنية سوريا جنة لـ أصالة، من كلمات بتول زيدان، وألحان يارا أحمد.

وكشفت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن سعادتها باطلاق هذه الأغنية، قائلة: «مشاعر مختلطه كلها قوية خوف أولاً من إنه ينسى الواحد فينا شو كنا وشو أصلنا.. نحنا كل أهل سوريا بنشبه أهل الحارة اللي بكل العالم ما في من هيك حاره الناس».

وأضافت أصالة: «فيها مخلوطين من ديانات مختلفة وثقافات مختلفة وبساطة وشهامة ومحبة وتسامح وتسامح وتسامح وما في شي حيخلينا نتجاوز ونكبر ونحقق ونعلى غير التسامح ومارح نقول مو وقتها لسه الجرح طازه! رح نقول نحنا أهل سوريا العظيمة الطيبة سوريا التاريخ اللي بيعشقها»

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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