بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - ماراثون زايد الخيري.. شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين المشاركين.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة ماراثون زايد الخيري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة نحو 25 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار.

انطلاق ماراثون زايد الخيري

وتجمع المشاركون في ماراثون زايد الخيري بالسباق في السادسة صباح اليوم الجمعة، مع إطلاق شارة البدء في الثامنة أمام البرج الأيقونى مرورا بمحور بن زايد الجنوبي وصولا إلى مسجد الفتاح العليم.

وحضر المارثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسلطان بن سيف وزير الرياضة الإماراتي، ومريم الكعبي سفير مصر في الإمارات، ومحمد هلال الكعبي رئيس لجنة العليا.

وتم تنفيذ عروض للطائرات اللاسلكية السابعة وخمس وأربعون دقيقة، وإطلاق الحمام الزاجل الثامنة إلا خمس دقائق مع إطلاق شارة بدء السباق في تمام الثامنة.

مشاركة أصحاب الهمم في ماراثون زايد الخيري

وشارك في المارثون عدد كبير من المتسابقين للفوز بالجوائز المرصودة للفائزين، كما شارك ذوو الهمم في سباق خاص بهم بمسافة 4 كليو مترات، بينما شارك الأصحاء في سباق 10 كليو مترات.

النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

وتقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.