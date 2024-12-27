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بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:56 صباحاً - ماراثون زايد الخيري.. شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين المشاركين.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة ماراثون زايد الخيري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة نحو 25 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار.

انطلاق ماراثون زايد الخيري

وتجمع المشاركون في ماراثون زايد الخيري بالسباق في السادسة صباح اليوم الجمعة، مع إطلاق شارة البدء في الثامنة أمام البرج الأيقونى مرورا بمحور بن زايد الجنوبي وصولا إلى مسجد الفتاح العليم.

انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية

وحضر المارثون الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسلطان بن سيف وزير الرياضة الإماراتي، ومريم الكعبي سفير مصر في الإمارات، ومحمد هلال الكعبي رئيس لجنة العليا.

وتم تنفيذ عروض للطائرات اللاسلكية السابعة وخمس وأربعون دقيقة، وإطلاق الحمام الزاجل الثامنة إلا خمس دقائق مع إطلاق شارة بدء السباق في تمام الثامنة.

مشاركة أصحاب الهمم في ماراثون زايد الخيري

وشارك في المارثون عدد كبير من المتسابقين للفوز بالجوائز المرصودة للفائزين، كما شارك ذوو الهمم في سباق خاص بهم بمسافة 4 كليو مترات، بينما شارك الأصحاء في سباق 10 كليو مترات.

النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري

وتقام هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مستشفى 57357، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري، بمجموع جوائز يبلغ 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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