مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7، القبض على أحمد داش لسرقة أحذية محمد صلاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:25 صباحاً - مسلسل ساعته وتاريخه ، دارت أحداث مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 7 حول طه الطفل الصغير الذي يذهب برفقة والده لسوق الأحذية المستعملة لشراء حذاء يصلح للعب على “النجيلة” حيث أنه عاشق لكرة القدم ويتمنى أن يصبح مثل محمد صلاح قدوته.

ويذهب طه مع والده إلى محل يوجد به شاب يحس ده شخصيته أحمد داش، ويحاول إقناع طه بحذاء لديه ولكن طه يجد مقاسه غير مناسب فيرفض، فيخبره داش أن هذا حذاء محمد صلاح وذكره بالجول الذي أحرزه صلاح وهو يرتدي هذا الحذاء، ولكن لم يقتنع طه وتركه ورحل.

ينظر طه في هاتفه فيجد خبر عن سرقة أحذية رياضية من فيلا محمد صلاح، فيعود بداش ويخبره أنه كشف أمره فيعترف داش أنه يعمل فرد أمن في “التجمع” وأنه سرق برفقة زميليه صلاح بالفعل، وساوم طه على سعر الحذاء انطلاقا من السر الذي كشفه ولكن الأب يخبره أنه لن يتمكن من شراء حذاء له وبعد مفاوضات مع الأب قرر الحصول على ماله من النادي وهو ٤٠٠ جنيه وتركه الأب ليتصرف كما يريد وذهب ليصلي.

قرر داش الطفل طه إقناع طه بأن يدخل معه في رهان إن فاز طه سيحصل على الحذاء وإن خسر يدفع المبلغ الذي لديه ووافق طه.

وبعد منافسة خسر طه الرهان ومنح داش المال ولكن أحد المتواجدين حولهما دخل في شجار مع داش وحاول إقناعه أن طه طفل “غلبان" وفي لحظة ما قرر طه سرقة الحذاء وعاد مسرعا لوالده الذي كان يبحث عنه، في اللحظة التي تأتي الشرطة وتقبض على المجرمين ويستمع طه لحديث صلاح عن شعوره بالسعادة كونه قدوة ومثل للشباب في مصر فيقرر منح الحذاء للشرطة ولكن داش ينكر أمام الضابط أن الحذاء يخص صلاح لكي يحصل طه عليه.

وتنتهي الحلقة بأن المتهمين تم الحكم عليهم ب ٥ سنوات ولكن بعد تنازل محمد صلاح عن حقه المدني في التعويض تم الاكتفاء بالحبس لمدة عامين فقط.

تفاصيل حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت سبعة حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة dmc ومنصة Watch it على مدار الأسابيع الماضية وقدم العمل عدة قضايا أبرزها قضية نيرة أشرف التي قتلت على يد زميل لها أثناء ذهابها لأداء امتحان في جامعتها بالمنصورة، وقضية زوج وضع جثة زوجته بعد قتلها في برميل واحتفظ به على “السطح” بمنزله.

وقضية فتاة جامعية قررت الانتحار بعد تهديدها من ابن عمتها بنشر صور فاضحة لها على الإنترنت.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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