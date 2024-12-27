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لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

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لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

لميس الحديدي تعود لتقديم "كلمة أخيرة" على شاشة ON قريبا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:50 صباحاً - أعلنت قناة ON عودة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي لاستئناف تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” قريبا.

 

وطرحت القناة برومو جديد للبرنامج، نوهت من خلاله الإعلامية لميس الحديدي عن عودتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي

وتقدم الإعلامية لميس الحديدي برنامجها الشهير “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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