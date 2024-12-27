أعنف حرب في القرن، تحقيق لصحيفة أمريكية يرصد المخالفات العسكرية بالعدوان على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - لفتت صحيفة أمريكية، في تقرير لها عن حرب غزة نشر اليوم، إلى أن إسرائيل اعتمدت أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين، وفشلت بشكل في إجراء مراجعات بعد الضربات للأضرار التي تلحق بالمدنيين.

نيويورك تايمز ترصد أساليب الاحتلال المعيبة فى غزة

وقالت "نيويورك تايمز"، الأمريكية، وفق تحقيق أجرته حول العدوان على غزة، أن إسرائيل "اعتمدت أساليب معيبة للعثور على الأهداف وتقييم خطر وقوع إصابات بين المدنيين، وفشلت بشكل روتيني في إجراء مراجعات بعد الضربات للأضرار التي تلحق بالمدنيين، أو معاقبة الضباط على المخالفات، وتجاهلت التحذيرات من داخل صفوفها ومن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين حول هذه الإخفاقات".

وعكس تحقيق الصحيفة، التحول في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، التي تمنح الضباط صلاحيات أوسع في استهداف مواقع في قطاع غزة بغض النظر عن حجم الخطر على المدنيين، وفق الصحيفة.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إنها استندت إلى عشرات السجلات العسكرية، وأجرى الصحفيون القائمون على التحقيق مقابلات مع أكثر من 100 جندي ومسؤول إسرائيلي، بما في ذلك أكثر من 25 شخصًا ساعدوا في التحقق من الأهداف والموافقة على ضربها.

غزة أعنف الحروب الجوية في هذا القرن

وتضيف نيويورك تايمز، أن الروايات التي جمعتها وفرت "فهمًا لا مثيل له لكيفية شن إسرائيل لواحدة من أعنف الحروب الجوية في هذا القرن".

وتجد الصحيفة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قبل السابع من أكتوبر 2023، يتبع سياسة حذرة فيما يتعلق بالهجمات الجوية، ويركز على استهداف الأهداف العسكرية فقط، لكن بعد ذلك التاريخ تغيرت سياسته.

غزة، كلمتك

وتنشر الصحيفة الأمريكية في تحقيقها حول العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، أنه وبالرغم مما تجده إسرائيل "ضرورة عسكرية"، فإن تبعات القرارات العسكرية الإسرائيلية قد تفضي إلى انتهاك لحقوق الإنسان، وقد يؤدي هذا التغيير في الاستراتيجية إلى خرق قواعد الحرب ويزيد من معاناة المدنيين.

عدوان وضع استراتيجية تحويل غزة إلى أنقاض

تطرقت في تقريرها إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تحويل الأماكن التي تستخدمها حماس إلى "أنقاض"، ما يعكس طابع العمليات العسكرية في غزة.

وتطرقت نيويورك تايمز، أيضا إلى عدد من الحوادث التي أضرت بمدنيين في هجمات إسرائيلية على القطاع.

ولفتت، إلى أنه بموجب البروتوكولات العسكرية الإسرائيلية، "هناك أربع فئات من المخاطر التي تهدد المدنيين: المستوى صفر، الذي يحظر على الجنود تعريض المدنيين للخطر. والمستوى الأول، الذي يسمح بمقتل ما يصل إلى خمسة مدنيين؛ والمستوى الثاني، الذي يسمح بمقتل ما يصل إلى 10، والمستوى الثالث، الذي يسمح بمقتل ما يصل إلى 20".

إسقاط قنابل تزن طنًا على مجموعة واسعة من البنى التحتية

وهنا تقول نيويورك تايمز، إنه "فجأة أصبح بوسع الضباط أن يقرروا إسقاط قنابل تزن طنًا واحدًا على مجموعة واسعة من البنى التحتية العسكرية ــ بما في ذلك مخازن الذخيرة الصغيرة ومصانع الصواريخ ــ فضلًا عن جميع مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي. وكان تعريف الهدف العسكري يشمل نقاط المراقبة، والمشتبه في تعاملهم مع أموال حماس، فضلًا عن مداخل شبكة الأنفاق تحت الأرض التي تديرها الحركة، والتي كانت مخبأة في كثير من الأحيان داخل المنازل".

وأكدت: "لم يكن الحصول على إذن من كبار القادة مطلوبًا إلا إذا كان الهدف قريبًا جدًا من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية"، ومع ذلك "تمت الموافقة على مثل هذه الضربات بانتظام أيضًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.