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عرض عسكري للقوات السورية الجديدة وسط دمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:50 مساءً - أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعراضًا عسكريًا لما قيل إنها قوات إدارة العمليات العسكرية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية.

استعراض عسكري لقوات العمليات العسكرية السورية الجديدة 

وجرى الاستعراض تزامنًا مع مسيرات مؤيدة للسلطات الجديدة، ووقفات تأييد لها في دمشق وعدد من المحافظات السورية.

قوات سوريا الجديدة يرددون الأناشيد والتكبيرات

ويظهر في بعض الفيديوهات المتداولة أفراد من القوات وهم يرددون أناشيد وتكبيرات.

وشكلت "هيئة تحرير الشام" تلك القوات واستطاعت عبرها أن تسيطر على سوريا وإسقاط نظام الأسد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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