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بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ألفت عمر تبكي وتطلب الدعاء لوالدها (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ألفت عمر تبكي وتطلب الدعاء لوالدها (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي، ألفت عمر تبكي وتطلب الدعاء لوالدها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - ظهرت  الفنانة ألفت عمر ، في بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وطلبت من متابعيها الدعاء لوالدها، الذي يرقد في غرفة العناية المركزة حاليا.

ولم تتمالك ألفت دموعها وبكت بحرقة شديد، مؤكدة أن والدها حالته الصحية حرجة للغاية وإنه تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، إلا أن هناك أمل حسبما أخبرها الطبيب المعالج له.

تدهور الحالة الصحية لوالد ألفت عمر 

وأضافت ألفت أنها لم تجد أمامها سوى الطلب من جمهورها الدعاء لوالدها، حتى يخرج من تلك الأزمة الصحية الصعبة.

تعرض ألفت عمر لوعكة صحية

من جانب آخر كانت الفنانة ألفت عمر تحدثت عن تفاصيل تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية ومعاناتها مع الغدة الدرقية.

وقالت ألفت عمر خلال لقائها مع كلمتك: هي كانت كبوة واكتشفت أنها الغدة الدرقية وتسببت في زيادة وزني ووجهي واحتباس في المياه، ولكني تلقيت العلاج بطريقة مختلفة وأصبحت في حالة صحية جيدة ولكني ما زلت مستمرة في مرحلة العلاج حتى الآن.

وأضافت ألفت عمر: "وفيه ناس كتير سألت عليَّ وأنا ظهرت في بث مباشر لكي أطمئن الجمهور على حالتي الصحية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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