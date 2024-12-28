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الرياضة - 11:16 - الصحة العالمية: خروج آخر منشأة صحية رئيسية بشمال غزة عن الخدمة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:16 - الصحة العالمية: خروج آخر منشأة صحية رئيسية بشمال غزة عن الخدمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:16 - الصحة العالمية: خروج آخر منشأة صحية رئيسية بشمال غزة عن الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان أخرجت آخر منشأة صحية رئيسية في شمال غزة عن الخدمة.

وأضافت المنظمة، حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم السبت، أن التقارير الأولية تشير إلى أن بعض الأقسام الرئيسية في المستشفى أحرقت ودُمرت خلال الغارة الإسرائيلية على المستشفى.

وكان الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة والذي يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة، وذلك عقب محاصرته من قبل الجيش الإسرائيلي، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويقدر عددهم بنحو 350 فلسطينيا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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