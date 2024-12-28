الرياضة - 11:16 - محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين أجرًا لعام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية السنوية لأعلى لاعبي كرة القدم أجرًا لعام 2024، والتي تصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واعتمدت القائمة على رواتب اللاعبين والمكافآت والإيرادات خارج الملاعب من خلال الشراكات والإعلانات، مما يبرز القوة المالية التي يتمتع بها هؤلاء الرياضيون.

وجاء صلاح في المرتبة الثامنة ضمن القائمة بإجمالي دخل قدره 49 مليون يورو. وبالإضافة إلى ذلك، يعزز صلاح دخله من خلال شراكات مع علامات تجارية بارزة، كما يتمتع بحوالي 100 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي. وأشارت فوربس أنه منذ انضمام صلاح إلى نادي ليفربول عام 2017، أثبت نفسه كواحد من أعظم هدافي النادي عبر تاريخه.

وجاء في المركز الأول

، لاعب نادي النصر، في الدوري السعودي بدخل قيمته 262 مليون يورو محطما رقمه القياسي للأرباح السنوية في 2023 الذي بلغ 239 مليون يورو. ويحقق رونالدو أرباحًا ضخمة خارج الملاعب من شراكاته مع علامات تجارية كبرى، واستثماراته في الفنادق والملابس. ويعتبر أول لاعب كرة قدم يصل إلى مليار متابع عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وفي المرتبة الثانية حصل ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي على دخل بقيمة 123 مليون يورو. ويتصدر ميسي قائمة الأرباح خارج الملعب بـ70 مليون يورو من شراكات كبرى.. ويقود ميسي، الذي لديه أكثر من 500 مليون متابع على إنستجرام، ناديه إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين.

واحتل نيمار، لاعب نادي الهلال، في الدوري السعودي المرتبة الثالثة بدخل قدره 101 مليون يورو. ويلعب النجم البرازيلي مع نادي الهلال السعودي منذ 2023. ورغم غيابه بسبب إصابة الركبة، يواصل جني الأرباح من شراكاته مع علامات تجارية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي المرتبة الرابعة، جاء كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد، في الدوري السعودي بدخل قدره 95 مليون يورو. ويعد بنزيما قائد فريق الاتحاد السعودي وأحد أفضل مهاجمي العالم، ويجمع بين النجاح داخل وخارج الملعب. ويحقق أرباحًا قدرها 91.5 مليون يورو من عقده مع النادي، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو من الشراكات.

وجاء في المرتبة الخامسة كيليان مبابي، لاعب نادي ريال مدريد، في الدوري الإسباني بمبلغ قدره 83 مليون يورو. وانضم مبابي إلى ريال مدريد وحقق حلم طفولته، وساعد فرنسا للوصول إلى نصف نهائي يورو 2024. ويبرز مبابي كمنافس قوي للجيل القادم من النجوم، محققًا 65 مليون يورو داخل الملاعب و18 مليونًا خارجها.

واحتل إيرلينج هالاند، لاعب نادي مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي المرتبة السادسة بدخل قدره 55 مليون يورو. ويعد هالاند هداف النادي وحقق معه ألقابًا عدة منها دوري أبطال أوروبا. ويحقق هالاند أرباحًا إضافية من صفقات الرعاية والشراكات التجارية.

وفي المرتبة السابعة، جاء فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد، في الدوري الإسباني بإجمالي دخل قدره 50 مليون يورو. ويعد النجم البرازيلي الشاب أحد أبرز المهاجمين في العالم، وانضم إلى القائمة لأول مرة هذا العام. ولديه شراكات مع علامات تجارية كبرى.

واحتل ساديو ماني، لاعب نادي النصر، في الدوري السعودي، المرتبة التاسعة بإجمالي دخل قدره 48 مليون يورو. ويدعم النجم السنغالي مجتمعه المحلي من خلال مشاريع خيرية مثل إنشاءه مستشفى ومحطة وقود ومكتب بريد.

وتزيل كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي، القائمة بدخل قدره 36 مليون يورو. ومن المتوقع انتقاله إلى الدوري السعودي مع انتهاء عقده الحالي، وهو يحقق دخلاً إضافيًا من شراكات.