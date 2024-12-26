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الرياضة - 09:53 - مدير منظمة الصحة العالمية ينجو بأعجوبة بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:53 - مدير منظمة الصحة العالمية ينجو بأعجوبة بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:53 - مدير منظمة الصحة العالمية ينجو بأعجوبة بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:53 - مدير منظمة الصحة العالمية ينجو بأعجوبة بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:53 مساءً - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس، وقع على بعد أمتار منه ومن زملائه.

وأضاف غيبريسوس في تدوينة على منصة "X": "مهمتنا للتفاوض من أجل إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين ولتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن انتهت اليوم.. نواصل الدعوة للإفراج الفوري عن المحتجزين".

وتابع قائلا: "عندما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل حوالي ساعتين تعرض المطار للقصف الجوي".

وأفاد مدير منظمة الصحة العالمية بأن "أحد أفراد طاقم الطائرة أصيب وتم الإبلاغ عن مقتل شخصين على الأقل في المطار كما تضرر برج المراقبة الجوية، وصالة المغادرة التي تبعد عدة أمتار فقط عن مكاننا والمدرج".

وأوضح غيبريسوس أنه لم يغادر بعد اليمن في انتظار إصلاح الأضرار في المطار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة في اليمن.

وقال في بيان إنه استهدف "بنى تحتية يستخدمها نظام الحوثي لأنشطته العسكرية في مطار صنعاء الدولي وفق محطتي الطاقة حزيز ورأس كنتيب واللتين تستخدمان كبنية تحتية كهربائية مركزية لصالح نظام الحوثي الإرهابي بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى في موانئ الحديدة والصليف ورأس كنتيب في القطاع الساحلي في اليمن وفي عمقه".

وجاءت هذه الهجمات بينما كان عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين يلقي كلمة على الهواء مباشرة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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