مشاهير العرب - مي كساب تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2025 بـ «نون النسوة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:07 مساءً - مي كساب.. تصدرت الفنانة مي كساب تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد الإعلان عن مشاركتها في ماراثون مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل «نون النسوة».

مي كساب تشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2025

تعاقدت النجمة مي كساب، على بطولة مسلسل نون النسوة، والذى يعتمد على بطلتين، لتكون البطلة الأولى في العمل، ومن المقرر أن يعرض العمل في سباق دراما رمضان المقبل 2025، وهو مكون من 15 حلقة، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل نون النسوة 2025

ى لاى

ويجري حالياً المخرج إبراهيم فخر، جلسات عمل مع صناع العمل حاليًا للاستقرار على البطلة الثانية لـ مسلسل نون النسوة، أمام الفنانة مي كساب، إذ يتضمن العمل الاعتماد على بطلتين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الممثلين خلال الأيام المقبلة.

مشاركة الفنانة مي كساب في مسلسل العتاولة 2

وفي سياق متصل، أعلنت الفنانة مي كساب، عدم رغبتها في المشاركة بالموسم الثاني من مسلسل العتاولة 2، وذلك في تصريحات أدلت بها على هامش تكريمها بمهرجان «ملتقى نجم العرب»، قائلةً: «عشان نقفل كلام في الموضوع دا نهائي.. أنا متفقة مع المخرج أحمد خالد موسى من آخر أسبوع في تصوير العتاولة 1 أني مش هبقي موجودة في الجزء التاني».

وأضافت مي كساب: «أنا شايفة إني قدمت كل حاجة في شخصية عائشة، وكل ألوان التمثيل استخدمتها في الشخصية، فـ مفيش أي حاجة تانية أقدر أقدمها في الشخصية تاني في المسلسل».