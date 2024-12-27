مشاهير العرب - وفاة زوجة الفنان محمود مسعود بعد صراع طويل مع المرض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - الفنان محمود مسعود.. رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، زوجة الفنان الراحل محمود مسعود ، بعد صراع طويل مع المرض، لتلحق بزوجها بعد 4 أعوام من رحيله.

وفاة زوجة الفنان محمود مسعود

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة زوجة الراحل محمود مسعود بعد رحلة علاج طويلة مع المرض.

وقدمت نقابة المهن للفنانة إيمان مسعود وللأسرة خالص العزاء.

وفاة الفنان محمود مسعود

يذكر أن الفنان محمود مسعود، توفى عن عمر ناهز 67 عامًا في يوم 11 يونيو 2024، بإحدى مستشفيات القاهرة إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

آخر أعمال الراحل محمود مسعود

وكانت آخر أعمال الراحل محمود مسعود، هو مسلسل «خيانة عهد»، حيث ظهر كضيف شرف في المسلسل الذي قام ببطولته النجمة يسرا، وجسد مسعود دور والد شيرين، تلك الشخصية التي جسدتها جومانا مراد.

أبرز المعلومات عن الفنان محمود مسعود

- وُلد محمود مسعود، في 3 سبتمبر 1952.

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1975.

- عمل عقب التخرج في مسرح الطليعة.

- شارك في بطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية، منها: «سوق الجمعة، الفاجومي، الشرسة، مجانينو، المتمرد، اخترت حياتي، امرأة آيلة للسقوط، المتهمون، في العشق والسفر، اليوم المشهود، ضحية حب، الحلم القاتل، النصيب المكتوب، المتمرد، كدابين الزفة».

- قدم في التليفزيون، عدد من المسلسلات بينها: «لآخر نفس، كأنه إمبارح، عوالم خفية، الشريط الأحمر، الحالة ج، الأب الروحي، واحة الغروب، هي ودافنشي، الميزان، عارف، حارة اليهود، بين السرايات، أيام الحب والشقاوة، الوتر المشدود، أبو القاسم الطنبوري، الحنين إلى الماضي، يوم عسل يوم بصل، شمس الأنصاري، سوق الرحالة، أم كلثوم، الجماعة، الحب وأشياء أخرى، ألف ليلة وليلة، اللقاء الثاني، لآخر نفس»، وكان مسلسل «خيانة عهد» مع النجمة يسرا، هو آخر أعماله.

- في المسرح قدم «حوش بديعة، ورد الجناين، المحظوظ، عالم أقزام، كان جدع، خداع البصر، ملك الأمراء، سعدي ومرعي، اسكندرية والمحبوب، مولد وصاحبه غايب، أبو زيد الهلالي سلامة، الساحرة».

- له ثلاثة أبناء، وهما ياسمين، وأحمد، والابنة الكبرى هي الفنانة إيمان مسعود، والتي التحقت بمعهد الفنون المسرحية، والتي أحبت الدخول إلى مجال التمثيل.