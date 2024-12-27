الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:41 مساءً -  توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة ٢٧ ديسمبر إلى ليبرفيل عاصمة الجابون، عقب انتهاء زيارته الثنائية إلى تشاد.

ومن المقرر أن تشهد زيارة  الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين الجابونيين والمشاركة في ملتقى لرجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأمن الروسي: إحباط تفجير سيارة مفخخة قرب مركز شرطة في موسكو - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق