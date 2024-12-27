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وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون عقب انتهاء زيارته إلى تشاد - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون عقب انتهاء زيارته إلى تشاد - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتوجه إلى الجابون عقب انتهاء زيارته إلى تشاد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:47 مساءً - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، إلى ليبرفيل عاصمة الجابون، عقب انتهاء زيارته الثنائية إلى تشاد.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي، لقاءات مع كبار المسئولين الجابونيين، والمشاركة في ملتقى لرجال الأعمال، لبحث سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكذلك تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في القارة الافريقية وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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