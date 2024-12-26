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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد بـ 10 لاعبين يخسر من وولفرهامبتون بثنائية نظيفة (صور) - أخبار كلمتك

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الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد بـ 10 لاعبين يخسر من وولفرهامبتون بثنائية نظيفة (صور) - أخبار كلمتك

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد بـ 10 لاعبين يخسر من وولفرهامبتون بثنائية نظيفة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:51 مساءً - فاز وولفرهامبتون على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 ، في اللقاء الذي جمع بينهما على إستاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي. 

سجل ثنائية وولفرهامبتون كل من ماثيوس كونها في الدقيقة 57، وهوانغ هي تشان في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديز نجم الشياطين الحمر تعرض للطرد في الدقيقة 46.

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ترتيب وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون 

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تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد

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القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 

نقلت مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، من خلال قناة بي إن سبورت القطرية باعتبارها صاحبة حقوق البث المباشر لبطولة الدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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