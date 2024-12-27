جيش الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمالي غزة (فيديو ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - ‎ قالت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أحرقت بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما انقطع الاتصال تماما مع المتواجدين داخل المستشفى.

الاحتلال ‎أجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلاء المستشفى

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلاء المستشفى بالقوة والنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.

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350 مواطنا بينهم 170 كادرا طبيا

‎وأضافت أن "الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى كمال عدوان، وذلك عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويقدر عددهم بنحو 350 مواطنا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه".

مستشفى كمال عدوان الوحيد الذي كان يعمل في شمال غزة‎

وأكدت أن مستشفى كمال عدوان، هو الوحيد الذي كان يعمل في شمال قطاع غزة، ويقدم الخدمة الطبية للمواطنين.

‎وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لما قالوا إنهم عدد من أطباء ومرضى وقد تم إجبارهم على إخلال المستشفى.

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