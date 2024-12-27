الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

الداخلية السورية: بدء استقبال طلبات الراغبين في العودة للوزارة من المنشقين عن نظام بشار - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا الزاهد تكشف عن كواليس دورها في مسرحية «الباشا» - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

زينة: اتخلقنا عشان نشقى ونتعب (فيديو) - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

جريمة قتل في البرازيل، الموت يفجع نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

الجيزة تفتتح لجان فتوى جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، اعرف أماكنها - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال يزور المتحف المصري الكبير - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

الجيزة تستعد للعام الدراسي المقبل بـ 2000 مقعد مدرسي و7 مدارس جديدة - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

مصر تواصل جهودها في إطلاق مشروعات توليد الطاقة النظيفة وتتقدم 5 مراكز - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلح في سوق العبور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

جيش الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمالي غزة (فيديو ) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جيش الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمالي غزة (فيديو ) - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يحرق مستشفى كمال عدوان شمالي غزة (فيديو ) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:56 مساءً - ‎ قالت وسائل إعلام فلسطينية، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أحرقت بعض أقسام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما انقطع الاتصال تماما مع المتواجدين داخل المستشفى.

 

الاحتلال ‎أجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلاء المستشفى

 وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر المرضى والكوادر الطبية على إخلاء المستشفى بالقوة والنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه.

https://x.com/MhmedPs/status/1872597850070356267?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1872597850070356267%7Ctwgr%5Ea69fdc0f7142b35bf981b88ab2631009de09ddcd%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fmiddle-east%2F1764927-D8A7D984D8ACD98AD8B4-D8A7D984D8A7D995D8B3D8B1D8A7D98AD994D98AD984D98A-D98AD8ADD8B1D982-D985D8B3D8AAD8B4D981D989-D983D985D8A7D984-D8B9D8AFD988D8A7D986-D8BAD8B2D8A9

350 مواطنا بينهم 170 كادرا طبيا 

‎وأضافت أن "الاتصال انقطع تماما مع المتواجدين داخل مستشفى كمال عدوان، وذلك عقب محاصرته من قبل جيش الاحتلال، ومطالبته للكوادر الطبية والمرضى والمرافقين ويقدر عددهم بنحو 350 مواطنا، بينهم 170 كادرا طبيا بالنزول إلى ساحته تمهيدا لاقتحامه".

 

مستشفى كمال عدوان الوحيد الذي كان يعمل في شمال غزة‎

وأكدت أن مستشفى كمال عدوان، هو الوحيد الذي كان يعمل في شمال قطاع غزة، ويقدم الخدمة الطبية للمواطنين.

‎وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لما قالوا إنهم عدد من أطباء ومرضى وقد تم إجبارهم على إخلال المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

أسر أول جندي كوري شمالي في حرب أوكرانيا، صمت في موسكو وبيونج يانج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق