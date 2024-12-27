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جامعة القاهرة تستقبل وزير الشباب الإماراتي ووفدا من رواد الفضاء - أخبار كلمتك

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جامعة القاهرة تستقبل وزير الشباب الإماراتي ووفدا من رواد الفضاء - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة تستقبل وزير الشباب الإماراتي ووفدا من رواد الفضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:16 مساءً - استقبل الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات، يرافقه رواد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد الملا، ونورا المطروشي.

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وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد سامي، بالدكتور سلطان النيادي ورواد الفضاء، مشيدًا بالعلاقات الإماراتية المصرية والتي تعد نموذجًا يحتذى به في العمل العربي المشترك، وأعرب عن  فخره بزيارتهم لمصر وجامعة القاهرة.

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وقدم سامي عرضا تفصيليا عن تاريخ جامعة القاهرة وعدد الكليات والتخصصات بالجامعة وعدد الطلاب.

وعرض سلطان النيادي خلال لقائه مع عدد من طلاب جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة والباحثين تفاصيل مهمته للفضاء والتي تعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وتحدث أيضا عن رحلة سيره بالفضاء والتي امتدّت لـ ٧ ساعات ودقيقة واحدة، وعن التحديات التي واجهها خلال مهمته، مؤكدا على أهمية العلوم والتكنولوجيا في بناء مستقبل الأمم وأن العمل الجاد والتخطيط يمكنان من تحقيق المستحيل.

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فيما قدم رواد الفضاء عرضا وافيا لكيفية تدريب رواد الفضاء  من خلال خوض تجارب وتدريبات تستمر لفترات طويلة، وحث رواد الفضاء الشباب المصري على دراسة علوم الفضاء حتى يكون هناك رائد فضاء مصري خلال الفترة القادمة.

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وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمد سامي درع الجامعة للوفد الإماراتي.

فيما أهدى سلطان النيادي صورة تذكارية لرئيس جامعة القاهرة تضم شعارات رواد الفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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