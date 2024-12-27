خبراء الضرائب: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:01 مساءً - قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث إنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمسائلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.

مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي

وأضاف أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية:"انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى إعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات".



كما قال إن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة، وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.

وأكد أشرف عبد الغني أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف وتنظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

وأضاف أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضا إلى المحاسب القانوني، حيث يعاقب طبقا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالتوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن

10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

وأشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى، وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على مال عام.

تطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر

وقال إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة الظاهرة، ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورا.



وأشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة، وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها اولا بأول.

وقال إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمسائلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.