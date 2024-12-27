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هيئة الدواء تحصل على اعتماد "الصحة العالمية" في المستحضرات الدوائية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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هيئة الدواء تحصل على اعتماد "الصحة العالمية" في المستحضرات الدوائية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحصل على اعتماد "الصحة العالمية" في المستحضرات الدوائية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان.. مصر الأولى إفريقيا.. هيئة الدواء تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية “المستوى الثالث" في المستحضرات الدوائية.

اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء المصرية

واجتازت هيئة الدواء المصرية متطلبات الاعتماد الدولي، وحصلت على اعتماد منظمة الصحة العالمية "المستوى الثالث" في مجال المستحضرات الدوائية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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