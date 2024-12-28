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رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، واستمع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التي تمت بها.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، قد استعرض تقريرًا حول تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام ومنها، القطن قصير التيلة، والقطن المصري، وكذا مشروع إنتاج البوليستر.

كما استعرض الوزير، مشروع تطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المُستهدفة قبل وبعد التطوير من الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة، وكذا الاستثمارات المُنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، وموضحًا أن التنفيذ بلغ نسبا ومعدلات متقدمة للغاية ما من شأنه النهوض بذلك القطاع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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