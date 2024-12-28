رئيسة «القومي للمرأة» تناقش الخطط المستقبلية لفروع المجلس لعام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - بحثت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، الخطط المستقبلية لفروع المجلس خلال العام الجديد 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته رئيسة المجلس، بمشاركة الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، وبحضور قيادات الأمانة العامة بالمجلس، بهدف الاستماع إلى شرح واف من المقررات عن جهود وأنشطة الفروع وأهم التحديات التي يواجهونها، ومناقشة خطة عمل فروع المجلس خلال الفترة المقبلة.

ووجهت المستشارة أمل عمار، الشكر لمقررات الفروع على الجهود المتميزة من أنشطة وفعاليات، خاصة الفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، مؤكدة أنهن يمثلن أذرع المجلس للوصول لجميع الأسر في القرى والنجوع.

وأكدت حرص المجلس الدائم على مواصلة جهوده للعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال العديد من الأنشطة والبرامج والحملات التوعوية، ومنها المشاغل والوحدات الإنتاجية والمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" ومنها نموذج المحاكاة البنكية الذي يستهدف كسر حاجز الخوف من التعامل مع البنوك لدى السيدات ويتم تنفيذه بقرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كذلك برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، وجلسات الدوار والإرشاد الأسري.

وطالبت المستشارة أمل عمار مقررات ومناوبات فروع المجلس بالمحافظات بمواصلة العمل والجهد، ووضع ملف التمكين الاقتصادي للمرأة على رأس أولوياتهن بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الاجتماع عروضاً لمقررات فروع المجلس بالمحافظات لخطط الفروع المستقبلية خلال العام الجديد 2025، وأهم مقترحاتهن في سبيل خدمة قضايا المرأة وتمكينها بالقرى والنجوع.