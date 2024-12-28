مشاهير العرب - توفى صباح اليوم.. من هو زوج الفنانة نشوى مصطفى؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:16 صباحاً - تصدر زوج نشوى مصطفى محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان نبأ وفاته، هذا ما جعل الكثير من محبي الفنانة نشوى مصطفى يبحثون عن زوجها لمعرفة من هو موعد تشييع جنازته.

وفاة زوج نشوى مصطفى

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، منذ قليل، بكلمات خاصة ومؤثرة رحيل زوجها وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة دعت من خلاله كل محبيها لحضور جنازته، وهو الأمر الذي جعل الجميع يبحث عن من هو زوج نشوي مصطفى.

زوج نشوى مصطفى

وكان زوج الفنانة نشوى مصطفى رجل أعمال مصري مقيما فى أمريكا يدعى محمد عماد، وكان يرفض فكرة الزواج من امرأة مصرية، حسبما كشفت زوجته فى تصريحات تليفزيونية سابقة، إلا أنه عاش معها 30 عاما.

طريقة تعارف نشوى مصطفى وزوجها

وقالت الفنانة نشوى مصطفى عن طريقة تعارفها بزوجها، إنها تزوجت زواج صالونات، وفي أول لقاء بينهما تأخر ثلث ساعة بسبب لقاء للزمالك لأنه محب ومشجع للنادي، وذهبت إليه منزعجة للغاية وأخبرته أنها لا تحب هذه الطريقة فى الزواج، ليؤكد لها بأنه أيضا لا يحبها وأنه لم يكن يرغب فى الزواج من مصرية، وهي الكلمة التي استفزتها وبسببها قررت أنها ستتزوجه.

كما كشفت الفنانة نشوى مصطفى أيضا فى أحد اللقاءات أنها كانت ستطلق منه فى ثاني أيام زواجها، وذلك بسبب أنه طلب منها صينية مسقعة، ولأنه كان يعيش فى أمريكا حاولت أن تطبخها على الطريقة الحديثة وليست المعتادة، وعندما شاهدها أعطاها للبواب وتوجه إلى غرفة النوم غاضبا فغضبت منه للغاية وطلبت الطلاق ولكنه عاد واعتذر لها.

جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى

والجدير بالذكر أن صلاة جنازة زوج الفنانة نشوى مصطفى تقام اليوم عقب صلاة الظهر، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى

والجدي بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى، مسلسل «إمبراطورية ميم»، من بطولة النجم خالد النبوي، ودارت أحداثه حول أمجد مختار الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، ويبدأ في مواجهة التحديات بعد وفاة زوجته في تربية أبنائه السته، وضم مسلسل إمبراطورية ميم عدد من نجوم الفن أبرزهم، خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، وهاجر السراج، وسلاف فواخرجي، ونورهان منصور، وآدم وهدان، وإلهام صفي الدين، ومنى أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سلامة وقصة إحسان عبد القدوس ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك.