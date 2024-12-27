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خليجي 26، منتخب عمان يتعادل مع الإمارات 1/1 ويصعد لنصف النهائي - أخبار كلمتك

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خليجي 26، منتخب عمان يتعادل مع الإمارات 1/1 ويصعد لنصف النهائي - أخبار كلمتك

خليجي 26، منتخب عمان يتعادل مع الإمارات 1/1 ويصعد لنصف النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 07:00 مساءً - خليجي 26، تعادل منتخب عمان مع نظيره الإمارات بنتيجة 1/1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، ببطولة كأس الخليج العربي في الكويت.

سجل يحيى الغساني هدف الإمارات في مرمى عمان في الدقيقة 20، وتعادل عبد الرحمن المشيفري لعمان في الدقيقة 79.

تشكيل منتخب الإمارات ضد عمان

خالد عيسي - خالد الظنحاني - خليفة الحمادي - محمد العطاس - ماركوس ميلوني - ماكينزي هانت - يحيى نادر - فابيو ليما - حارب عبد الله - يحيى الغساني - برونو دي أوليفيرا.

تشكيل منتخب عمان أمام الإمارات

إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، أحمد الخميسي، على البوسعيدي، أمجد الحارثي، حارب السعدي، أرشد العلوي، المنذر العلوي، عصام الصبحي، جميل اليحمدي، عبد الرحمن المشيفري.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي

عمان 5 نقاط

الكويت 5 نقاط

الإمارات نقطتين

قطر نقطتين

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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