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الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 - أخبار كلمتك

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الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 - أخبار كلمتك

الليلة، عرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:35 صباحاً - مسلسل ساعته وتاريخه ، تعرض الليلة مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 وهي حلقة ستكشف تفاصيل قضية جديدة من القضايا التي تتضمنها ملفات المحاكم بمصر.

ويقدم المسلسل في كل حلقة قضية جديدة بنجوم وممثلين جدد ليقدموا أحداث القضايا بشكل درامي.

 

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8

ويعرض مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة 8 اليوم الجمعة في تمام الساعة 10 مساء على قناة DMC، كما تعرض الحلقة اليوم على منصة watch it في تمام الساعة 9 مساء.

 

تفاصيل حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

وعرضت حتى الآن 7 حلقات من مسلسل ساعته وتاريخه على قناة  ومنصة Watch it على مدار الأسابيع الماضية وحتى أمس الخميس، حيث عرضت أمس الحلقة السابعة من مسلسل ساعته وتاريخه قضية سرقة فيلا اللاعب العالمي محمد صلاح.

أبطال مسلسل ساعته وتاريخه 

مسلسل ساعته وتاريخه يقدمه الفائزون فى برنامج كاستينج الذي قدمه المخرج عمرو سلامة مؤخرًا لاكتشاف المواهب الفنية.

يقدم المسلسل عددًا من القصص من داخل ملفات المحاكم المصرية بطريقة درامية والعمل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى وأحمد عادل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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