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مشاهير العرب - بعد طرحه.. مايا السيد تكشف عن كواليس «بضع ساعات في يوما ما» بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد طرحه.. مايا السيد تكشف عن كواليس «بضع ساعات في يوما ما» بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرحه.. مايا السيد تكشف عن كواليس «بضع ساعات في يوما ما» بهذه الطريقة | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - كشفت الفنانة مايان السيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن كواليس تصوير مسلسل «بضع ساعات يوما ما»، وذلك بعد انطلاقته بدور العرض السينمائية في 26 ديسمبر الجاري.

وشاركت مايان السيد، عدد من اللقطات المصورة لكواليس فيلم «بضع ساعات يوما ما» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «فيلم بضع ساعات في يوماٍ ما دلوقتي في كل السينمات»، وظهرت خلال الكواليس تتعرض لحادث وحريق ضمن أحداث العمل السينمائي.

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

ويشارك في بطولة فيلم «بضع ساعات في يوم ما» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، هدى المفتي، محمد الشرنوبي، أحمد السعدني، محمد سلام، عائشة بن أحمد، أسماء جلال، خالد أنور، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال مايان السيد

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال مايان السيد في الدراما، مشاركتها في مسلسل «ساعته وتاريخه» الذي يعرض عبر شاشة dmc في الوقت الحالي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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