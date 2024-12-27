كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

كولر يدرس الدفع بـ شوبير أساسيا أمام إنبي - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

بمشاركة ذوي الهمم.. انطلاق ماراثون زايد الخيري بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: طفرة في تطوير منظومة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو.. بيان مصري - نرويجي يؤكد الالتزام بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم قدرات المؤسسات التشادية في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:56 - وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم قدرات المؤسسات التشادية في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

إنقلاب شاحنة في طريق كربا الصحى بتعز - أخبار كلمتك

إنقلاب شاحنة في طريق كربا الصحى بتعز - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - موعد تسليم الدفعة الجديدة من وحدات «سكن مصر» بأرض المعارض - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - موعد تسليم الدفعة الجديدة من وحدات «سكن مصر» بأرض المعارض - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - موعد انتهاء موجة الصقيع.. متى يعود الطقس إلى حالة الدفء؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - موعد انتهاء موجة الصقيع.. متى يعود الطقس إلى حالة الدفء؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - إخلاء سبيل «حمو بيكا» من سراى النيابة.. وترحيله لتنفيذ أحكام في 3 قضايا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - إخلاء سبيل «حمو بيكا» من سراى النيابة.. وترحيله لتنفيذ أحكام في 3 قضايا - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

طرح فيلم WICKED عبر المنصات الرقمية 31 ديسمبر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرح فيلم WICKED عبر المنصات الرقمية 31 ديسمبر - أخبار كلمتك

طرح فيلم WICKED عبر المنصات الرقمية 31 ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - Wicked، أعلن رسميا عن توفير فيلم WICKED، للمشاهدة عبر المنصات الرقمية، بتاريخ ٣١ ديسمبر الجاري، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات 

وأصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، من رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

Image

وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

وأصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها،  أن كلًّا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

Image

فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

وحصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

Image

تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق