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إعادة كتابة سيناريو فيلم Spider-Man 4 - أخبار كلمتك

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إعادة كتابة سيناريو فيلم Spider-Man 4 - أخبار كلمتك

إعادة كتابة سيناريو فيلم Spider-Man 4 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - أفلام مارفل، ذكرت مصادر من داخل استديوهات مارفل، أن سيناريو فيلم Spider-Man 4، سيتم إعادة كتابته بالكامل.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم تأجيل، موعد بداية مرحلة الإنتاج الفعلي لفيلم Spider-Man 4، لحين الانتهاء من إعادة كتابته.

مارفل تخطط لضم توبي مجواير وأندرو جارفيلد لـ SpiderMan4

كشفت تقارير صحفية، أن شركة سوني واستديوهات مارڤل، تخططان لضم كل من الممثل "توبي مجواير"، و"أندرو جارفيلد" لفيلم ⁦.SpiderMan4‬‏

وذكرت التقارير، أن  دور الممثلين الشهيرين في فيلم SpiderMan4، سيكون كبيرا، وأضخم من دورهما في فيلم SpiderManNoWayHome.

أحداث فيلم Spider-Man 4

أعلنت استديوهات مارفل، تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

وذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

وكشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4،ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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