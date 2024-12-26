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الرياضة - 09:37 - متحدث الحكومة لـ «حقائق وأسرار»: خطابات تعيينات الحكومة المتداولة غير صحيحة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:37 - متحدث الحكومة لـ «حقائق وأسرار»: خطابات تعيينات الحكومة المتداولة غير صحيحة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:37 - متحدث الحكومة لـ «حقائق وأسرار»: خطابات تعيينات الحكومة المتداولة غير صحيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:37 مساءً - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة المنشور المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن خطابات التعيينات الحكومية، لافتاً إلى أنه "منشور عار تماما من الصحة".

وعن اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم بالمحافظين

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي، مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن الاجتماع اليوم شهد تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على مواصلة العمل لتوفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية.

وأضاف، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أية سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.

وأوضح الحمصاني، أن فرق المتابعة بمجلس الوزراء، رصدت خلال هذه المدة انخفاضًا في أسعار السكر المُعبأ والأرز المُعبأ، كما رصدت انخفاضًا في أسعار 'البيض الأحمر' بنسبة 2.9% وفي أسعار 'البيض الأبيض' بنسبة 3.2%، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بأسعار شهر أكتوبر السابق له، زيادة على توفير وزارة التموين 'كرتونة الأسرة، بفئات سعرية مختلفة تبدأ من 400 جنيه حتى 1000 جنيه، تشمل مختلف السلع الرئيسية.

وأشار إلى أنه تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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