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الرياضة - 11:41 - موعد تسليم الدفعة الجديدة من وحدات «سكن مصر» بأرض المعارض - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - موعد تسليم الدفعة الجديدة من وحدات «سكن مصر» بأرض المعارض - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - موعد تسليم الدفعة الجديدة من وحدات «سكن مصر» بأرض المعارض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في تسليم دفعة جديدة من مشروع «سكن مصر»، منطقة أرض المعارض - المنطقة الثانية، مسلسل رقم (6&7) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (3) المراحل التالية للمرحلة الأولى وذلك اعتبارا من بعد غد الأحد 29 ديسمبر 2024، وطبقاً للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وأضاف المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1 يوم الأحد 29 ديسمبر 2024، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ووحدات العمارة 8 يوم الخميس 2 يناير 2025، ووحدات العمارة 9، يوم الأحد 5 يناير 2025، ووحدات العمارة 6، يوم الأربعاء 8 يناير 2025، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 12 يناير 2025.

وأضاف الغيطي، أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد )، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطـــاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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