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الرياضة - 11:41 - موعد انتهاء موجة الصقيع.. متى يعود الطقس إلى حالة الدفء؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - موعد انتهاء موجة الصقيع.. متى يعود الطقس إلى حالة الدفء؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - موعد انتهاء موجة الصقيع.. متى يعود الطقس إلى حالة الدفء؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - موعد انتهاء موجة الصقيع.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن موعد انتهاء موجه الصقيع، منوهة إلى أن البلاد ستشهد أجواءً شتوية شديدة البرودة، مع انتشار الضباب صباحًا وبرودة قارسة خلال الليل، ونصحت بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

موعد انتهاء موجة الصقيع

توفر كلمتك، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص موعد انتهاء موجة الصقيع، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

موجة الصقيع

أوضحت هيئة الأرصاد ، أن البلاد من المتوقع أن تشهد أجواءً شتوية شديدة البرودة، مع انتشار الضباب صباحًا وبرودة قارسة خلال الليل، لافتة إلي وجود انخفاض في درجات الحرارة بشكل أكبر لتصل إلى 10 درجات مئوية في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، فيما تنخفض إلى 4 درجات في بعض المناطق.

حالة الطقس

موعد انتهاء موجة الصقيع

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقسالـ72 ساعة المقبلة سيسود طقس بارد نهارا على معظم الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء البلاد، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وكشفت الأرصاد، أنّه من المتوقع أن يحدث انخفاض جديد في درجات الحرارة على الأنحاء خلال الساعات المقبلة، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، كما أشارت إلي وجود نشاط في الرياح الجنوبية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما يحدث اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسرعات الرياح تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، والأمواج ترتفع إلى 4 أمتار.

حالة الطقس غدا في مصر
حالة الطقس

كما توجد فرص ضعيفة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس
الطقس غدا

حالة الطقس

أما بالنسبة لصور الأقمار الصناعية، كشفت الهيئة أنها تشير إلى وجود غطاء سحابي كثيف فوق شمال البلاد، ما يحجب أشعة الشمس ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، موضحة أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة نهارًا على أغلب المناطق.

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية، اليوم الجمعة، على (بورسعيد - رفح - العريش)، وسرعة الرياح (50:40 كم /س)، وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

حالة الطقس

نصائح مهمة للمواطنين في الموجة الباردة

من المتوقع أن ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا يجب اتباع الإجراءات التالية:

1- السير بعيدا عن المنازل واللوحات المعدنية وأعمدة الإنارة.

2- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

3-إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

4- تغطية فتحات التكييف لمنع الأتربة من خلالها للمنزل.

5- القيادة بحذر على الطرق خاصة الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس الآن
درجات الحرارة الجمعة 27 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 17 10
العاصمة الإدارية 18 09
6 أكتوبر 17 08
بنها 17 10
دمنهور 16 09
وادي النطرون 18 08
كفر الشيخ 16 09
المنصورة 17 10
الزقازيق 17 11
شبين الكوم 16 10
طنطا 16 09
دمياط 18 10
بورسعيد 19 10
الإسماعيلية 20 09
السويس 19 09
العريش 18 07
رفح 17 06
رأس سدر 18 10
نخل 15 01
كاترين 12 00
الطور 20 10
طابا 20 06
شرم الشيخ 21 12
الإسكندرية 18 10
العلمين 17 09
مطروح 17 08
السلوم 16 08
سيوة 15 06
رأس غارب 23 11
الغردقة 24 12
سفاجا 24 11
مرسى علم 24 12
شلاتين 27 16
حلايب 25 17
أبو رماد 24 16
رأس حدربة 23 17
الفيوم 17 05
بني سويف 17 05
المنيا 18 04
أسيوط 17 03
سوهاج 19 05
قنا 20 07
الأقصر 20 06
أسوان 21 08
الوادي الجديد 20 04
أبو سمبل 21 07

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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