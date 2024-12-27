الرياضة - 11:41 - إخلاء سبيل «حمو بيكا» من سراى النيابة.. وترحيله لتنفيذ أحكام في 3 قضايا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:41 صباحاً - قررت نيابة قصر النيل بالقاهرة، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، عقب القبض عليه مساء أمس الخميس بحي الزمالك في القاهرة، وبحوزته سلاح أبيض، وذلك بعد تبرأته من تهمة حياز سلاح أبيض.

كما قررت نيابة قصر النيل بالقاهرة، ترحيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده في 3 قضايا (تبديد وايصالات أمانة).

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، لهروبه من تنفيذ أحكام، وكان بحوزته سلاح أبيض أثناء ضبطه في حي الزمالك.

ووردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بهروب حمو بيكا، من تنفيذ أحكام قضائية وتواجده بمنطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان تواجده وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.