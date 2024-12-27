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مصر والنرويج: إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها - أخبار كلمتك

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مصر والنرويج: إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها - أخبار كلمتك

مصر والنرويج: إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:20 مساءً - اتفقت مصر والنرويج على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها.

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك.

وصدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.

وقال البيان: واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها.

وأضاف البيان: وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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