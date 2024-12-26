قال الناشط ابراهيم عسقين:يوم ١٩ من الشهر الجاري وأثناء دورة تدريبية لمستجدين في احد معسكرات الحوثي اقيم في منطقة الحيمتين خارج صنعاء ..
واضاف:انفجرت عبوه ناسفه بمجموعة من الشباب الذين يتم اخذهم مؤخرا في دورات عسكرية كانوا يتدربون عليها قتل فيها 15 شخص و جرح 25 اخرون أغلبهم ينتمون لمحافظة اب ..
واختتم: الضحايا والجرحى تم نقلهم الى صنعاء وتم وضع الجثث في ثلاجة مستشفى ٤٨ مؤخرا اعلنوا عن بعض الضحايا وتم تشييع البعض منهم على انهم قتلوا بقصف جوي بينما الحقيقة غير ذلك
الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:57 صباحاً - كلمتك/خاص:
قال الناشط ابراهيم عسقين:يوم ١٩ من الشهر الجاري وأثناء دورة تدريبية لمستجدين في احد معسكرات الحوثي اقيم في منطقة الحيمتين خارج صنعاء ..
قال الناشط ابراهيم عسقين:يوم ١٩ من الشهر الجاري وأثناء دورة تدريبية لمستجدين في احد معسكرات الحوثي اقيم في منطقة الحيمتين خارج صنعاء ..
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