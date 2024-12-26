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الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

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الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

الكشف عن حدوث مجزرة مروعة لم يتطرق لها الاعلام - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 01:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال الناشط ابراهيم عسقين:‏يوم ١٩ من الشهر الجاري وأثناء  دورة تدريبية لمستجدين في احد معسكرات الحوثي اقيم في منطقة الحيمتين خارج صنعاء ..
واضاف:انفجرت عبوه ناسفه بمجموعة من الشباب الذين يتم اخذهم مؤخرا في دورات عسكرية كانوا يتدربون عليها قتل فيها 15 شخص و جرح 25 اخرون  أغلبهم ينتمون لمحافظة اب ..
واختتم: الضحايا والجرحى تم نقلهم  الى صنعاء وتم وضع الجثث في ثلاجة  مستشفى ٤٨ مؤخرا اعلنوا عن بعض الضحايا وتم تشييع البعض منهم على انهم قتلوا بقصف جوي بينما الحقيقة غير ذلك 
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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