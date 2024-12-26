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عاجل:اسرائيل تعلن تنفيذ ضربة عسكرية في صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل تعلن بدء الضربة العسكرية الحاسمة وتؤكد اخراج مطار صنعاء عن الخدمة وتتوعد الحوثيين - أخبار كلمتك

عاجل:غارات على صنعاء تستهدف هذه المواقع والحديدة - أخبار كلمتك

عاجل:غارات على صنعاء تستهدف هذه المواقع والحديدة - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن عدد الغارات على صنعاء وانباء عن سقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن عدد الغارات على صنعاء وانباء عن سقوط قتلى وجرحى - أخبار كلمتك

عاجل:تصاعد النيران من مطار صنعاء عقب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

عاجل:تصاعد النيران من مطار صنعاء عقب ضربة عسكرية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:06 - سعر الذهب والدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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إنهيار متواصل للريال اليمني في عدن (اخر تحديث صباح الخميس) - أخبار كلمتك

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إنهيار متواصل للريال اليمني في عدن (اخر تحديث صباح الخميس) - أخبار كلمتك

إنهيار متواصل للريال اليمني في عدن (اخر تحديث صباح الخميس) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 26 ديسمبر 2024
  
#عدن:
الريال السعودي: شراء: 538.5 بيع: 539.5
الدولار الأميركي: شراء: 2054 بيع: 2065
  
#صنعاء: 
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5
الدولار الأميركي: شراء: 535  بيع: 540

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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