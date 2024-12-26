أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 26 ديسمبر 2024
#عدن:
الريال السعودي: شراء: 538.5 بيع: 539.5
الدولار الأميركي: شراء: 2054 بيع: 2065
#صنعاء:
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 140.5
الدولار الأميركي: شراء: 535 بيع: 540
إنهيار متواصل للريال اليمني في عدن (اخر تحديث صباح الخميس) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:17 صباحاً - كلمتك/ خاص
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 26 ديسمبر 2024
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الخميس 26 ديسمبر 2024
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