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رغم الخسارة أمام فولهام.. ارقام قياسية لكول بالمر مع تشيلسي - أخبار كلمتك

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رغم الخسارة أمام فولهام.. ارقام قياسية لكول بالمر مع تشيلسي - أخبار كلمتك

رغم الخسارة أمام فولهام.. ارقام قياسية لكول بالمر مع تشيلسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:35 مساءً - فاز فريق فولهام بهدفين مقابل هدف أمام   تشيلسي  في  المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي.

وحقق كول بالمر، نجم تشيلسي، رقمًا إيجابيًا، أثناء مباراة فولهام، والتي اقيمت مساء اليوم.

وتقدم كول بالمر للبلوز عند الدقيقة 16، قبل أن يرد فولهام بثنائية عبر هاري ويلسون (د82)، ورودريجو مونيز (د90+5).

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، ساهم بالمر في تسجيل 52 هدفًا خلال أول 50 مباراة خاضها أساسيًا في البريميرليج (سجل 34 هدفًا، صنع 18 هدفًا).

وأوضحت الشبكة، أنه لا يتفوق عليه سوى مهاجم مانشستر سيتي، إيرلنيج هالاند (64) وأندرو كول (57) في المساهمة خلال عدد أكبر من الأهداف في أول 50 مباراة لهم في التشكيل الأساسي في المسابقة.

كما ساهم بالمر في تسجيل أهداف في البريميرليج في عام 2024 (39 هدفًا)، أكثر من عدد الأهداف التي ساهم إيرلينج هالاند في تسجيلها في عام 2023 عندما ساهم في تسجيل 38 هدفًا..

وأحرز هدف تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

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وتعادل لفولهام هاري ويلسون في الدقيقة 82.

 

واحرز وست هام الهدف الثاني عن طريق رودريجو مونيز في الدقيقة 2+90

 

تشكيل تشيلسي أمام فولهام 

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تشكيل فولهام أمام تشيلسي 

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ويحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر الذي يمتلك 39 نقطة.

وقد خاض البلوز 18 مباراة، حققوا خلالها 10 انتصارات، وتعرضوا ل3هزائم  وتعادلوا في 4 مباريات، وسجل لاعبوه 38 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 21 هدفًا.

أما فولهام، فيحتل المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 28 نقطة، بعد أن لعب 18 مباراة، حقق فيها 7 انتصارات، و4 هزائم، و7تعادلات،وسجل لاعبوه 25 هدفًا، بينما تلقت شباكهم 23 هدفًا حتى الآن.

القيمة التسويقية لتشيلسي وفولهام

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، تبلغ القيمة السوقية لفريق تشيلسي 1.01 مليار يورو، بينما تصل قيمة فولهام إلى 347.20 مليون يورو، ويعتبر كول بالمر، نجم فريق البلوز، هو الأغلى بين اللاعبين في الفريقين بقيمة تصل إلى 130 مليون

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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