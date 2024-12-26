الرياضة - 09:21 - درجة الحرارة تصل «صفر».. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 26 ديسمبر 2024 09:21 مساءً - حالة الطقس غدا الجمعة.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024

حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية، غدا الجمعة، على (بورسعيد - رفح - العريش)، وسرعة الرياح (50:40 كم /س)، وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

وأشارت «الأرصاد» إلى نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج (2-2.5) متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالته ستكون معتدلة، وارتفاع الأمواج (1.5-2) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 27 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 17 10 العاصمة الإدارية 18 09 6 أكتوبر 17 08 بنها 17 10 دمنهور 16 09 وادي النطرون 18 08 كفر الشيخ 16 09 المنصورة 17 10 الزقازيق 17 11 شبين الكوم 16 10 طنطا 16 09 دمياط 18 10 بورسعيد 19 10 الإسماعيلية 20 09 السويس 19 09 العريش 18 07 رفح 17 06 رأس سدر 18 10 نخل 15 01 كاترين 12 00 الطور 20 10 طابا 20 06 شرم الشيخ 21 12 الإسكندرية 18 10 العلمين 17 09 مطروح 17 08 السلوم 16 08 سيوة 15 06 رأس غارب 23 11 الغردقة 24 12 سفاجا 24 11 مرسى علم 24 12 شلاتين 27 16 حلايب 25 17 أبو رماد 24 16 رأس حدربة 23 17 الفيوم 17 05 بني سويف 17 05 المنيا 18 04 أسيوط 17 03 سوهاج 19 05 قنا 20 07 الأقصر 20 06 أسوان 21 08 الوادي الجديد 20 04 أبو سمبل 21 07