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رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

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رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:00 مساءً -  رفضت مصر والنرويج  كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك

وصدر بيان مصري نرويجي وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي


وقال البيان: كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة... كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.

وأضاف البيان: رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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