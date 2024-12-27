رفض مصري نرويجي لكافة أشكال التهجير القسرى للفلسطينيين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - رفضت مصر والنرويج كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك

وصدر بيان مصري نرويجي وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي



وقال البيان: كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة... كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.

وأضاف البيان: رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه



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