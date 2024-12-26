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قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

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قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر:ان مدير المركز التعليمي في مديريه القفر حارث النويرة المعين من قبل ابو الحسن القحيف مشرف ومدير مديرية القفر اغلق مدرسة تحفيظ القرآن للنساء في الجامع الكبير بمنطقة رحاب بمركز المديرية وصادر محتوياتها ويحولها لسكن خاص لمسلحيهم ..
واضافت:وكذلك تم إغلاق مدرسة تحفيظ القرآن في مسجد الصهباني الواقع تحت فرزة رحاب القفر ومنع الطالبات من الدراسة فيه .

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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