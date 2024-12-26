قالت مصادر:ان مدير المركز التعليمي في مديريه القفر حارث النويرة المعين من قبل ابو الحسن القحيف مشرف ومدير مديرية القفر اغلق مدرسة تحفيظ القرآن للنساء في الجامع الكبير بمنطقة رحاب بمركز المديرية وصادر محتوياتها ويحولها لسكن خاص لمسلحيهم ..
واضافت:وكذلك تم إغلاق مدرسة تحفيظ القرآن في مسجد الصهباني الواقع تحت فرزة رحاب القفر ومنع الطالبات من الدراسة فيه .
قيادي يقتحم مدرسة لتحفيظ القران ويحولها لمقر خاص - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:17 صباحاً - كلمتك/خاص:
قالت مصادر:ان مدير المركز التعليمي في مديريه القفر حارث النويرة المعين من قبل ابو الحسن القحيف مشرف ومدير مديرية القفر اغلق مدرسة تحفيظ القرآن للنساء في الجامع الكبير بمنطقة رحاب بمركز المديرية وصادر محتوياتها ويحولها لسكن خاص لمسلحيهم ..
قالت مصادر:ان مدير المركز التعليمي في مديريه القفر حارث النويرة المعين من قبل ابو الحسن القحيف مشرف ومدير مديرية القفر اغلق مدرسة تحفيظ القرآن للنساء في الجامع الكبير بمنطقة رحاب بمركز المديرية وصادر محتوياتها ويحولها لسكن خاص لمسلحيهم ..
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